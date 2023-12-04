"Барыс" в выездном матче обыграл "Северсталь" и поднялся с последней строчки КХЛ

Накануне вечером закончился матч Континентальной хоккейной лиги между астанинским "Барысом" и череповецкой "Северсталью", где казахстанцы на выезде смогли одолеть соперников в овертайме, сообщает Zakon.kz.

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Победа над "Северсталью", которая далась подопечным Галыма Мамбеталиева непросто, помогла астанинцам подняться с последней строчки КХЛ, с которой команда подошла ко встрече.

В первом периоде команды забили по голу, автором шайбы в ворота соперника от "Барыса" стал Энтони Камара. Во втором периоде встречи ситуация повторилась и команды обменялись буллитами. Изменить положение игры удалось казахстанцам только в овертайме. Таким образом, игра закончилась с минимальным разрывом в одно очко со счетом 3:2.

"Северсталь" (Череповец) – "Барыс" (Астана) – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 - Камара (Оберг) - 07:13

1:1 - Иванцов (Буренов, Скоренов) - 13:45 ГБ

2:1 - Пилипенко (Лишка, Аймурзин) - 22:51

2:2 - Рахманов - 31:35 ГМ

2:3 - Рымарев (Муратов, Шестаков) — 62:39.

30 ноября астанинский "Барыс" сыграл с магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.