Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" в выездном матче обыграл "Северсталь" и поднялся с последней строчки КХЛ

"Барыс" в выездном матче обыграл "Северсталь" и поднялся с последней строчки КХЛ Фото: скриншот с видео
Накануне вечером закончился матч Континентальной хоккейной лиги между астанинским "Барысом" и череповецкой "Северсталью", где казахстанцы на выезде смогли одолеть соперников в овертайме, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Победа над "Северсталью", которая далась подопечным Галыма Мамбеталиева непросто, помогла астанинцам подняться с последней строчки КХЛ, с которой команда подошла ко встрече.

В первом периоде команды забили по голу, автором шайбы в ворота соперника от "Барыса" стал Энтони Камара. Во втором периоде встречи ситуация повторилась и команды обменялись буллитами. Изменить положение игры удалось казахстанцам только в овертайме. Таким образом, игра закончилась с минимальным разрывом в одно очко со счетом 3:2.

"Северсталь" (Череповец) – "Барыс" (Астана) – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 - Камара (Оберг) - 07:13

1:1 - Иванцов (Буренов, Скоренов) - 13:45 ГБ

2:1 - Пилипенко (Лишка, Аймурзин) - 22:51

2:2 - Рахманов - 31:35 ГМ

2:3 - Рымарев (Муратов, Шестаков) — 62:39.

30 ноября астанинский "Барыс" сыграл с магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.

Читайте также

Новый официальный мяч передали юным ватерполистам Жамбылской области
Новый официальный мяч передали юным ватерполистам Жамбылской области
"Барселона" – "Атлетико"
Битвы в Барселоне и Неаполе
Объявлен призовой фонд Евро-2024
Объявлен призовой фонд Евро-2024
Мария Мельникова
Россия Барыс Астана КХЛ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: