ХК "Барыс" после долгих раздумий попрощался с Немировски
Эту информацию, про которую писали последние несколько дней практически все СМИ, официально подтвердила 24 сентября пресс-служба "астанчан".
До прихода нового главного тренера "Барыс" будет возглавлять Евгений Королев.
Обычно на практике наставника увольняют после ряда проваленных матчей. А здесь по неизвестным причинам проводы Дэвида Немировски растянули. И все-таки в руководстве команды приняли решение попрощаться со специалистом, который встал у руля "Барыса" 8 мая 2024 года.
Отставка произошла за несколько часов перед очередной игрой казахстанского коллектива в КХЛ. 24 сентября "астанчане" примут на домашней арене московское "Динамо" (начало в 19:00).
Сейчас флагман казахстанского хоккея занимает последнее, 23-е место, в таблице КХЛ. В прошедшие выходные наша команда на выезде проиграла "Витязю" – 1:4.