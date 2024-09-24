ХК "Барыс" после долгих раздумий попрощался с Немировски

В связи с неудовлетворительными результатами столичной команды "Барыс" на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги было принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева вместо Дэвида Немировски, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию, про которую писали последние несколько дней практически все СМИ, официально подтвердила 24 сентября пресс-служба "астанчан".

До прихода нового главного тренера "Барыс" будет возглавлять Евгений Королев.

Обычно на практике наставника увольняют после ряда проваленных матчей. А здесь по неизвестным причинам проводы Дэвида Немировски растянули. И все-таки в руководстве команды приняли решение попрощаться со специалистом, который встал у руля "Барыса" 8 мая 2024 года.

Отставка произошла за несколько часов перед очередной игрой казахстанского коллектива в КХЛ. 24 сентября "астанчане" примут на домашней арене московское "Динамо" (начало в 19:00).

Сейчас флагман казахстанского хоккея занимает последнее, 23-е место, в таблице КХЛ. В прошедшие выходные наша команда на выезде проиграла "Витязю" – 1:4.