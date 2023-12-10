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Историческую победу одержала спортсменка из Казахстана на ЧМ по стрельбе

Наталья Местоева Фото: facebook/olga.arinbasarova
Наталья Местоева завоевала "золото" на чемпионате Кубка мира по практической стрельбе из ружья. Это первый раз, когда Казахстан завоевал первое место в данном виде спорта, сообщает Zakon.kz.

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Турнир прошел в Таиланде. Наталья Местоева завоевала две медали: "золото" и первое место в дуэли и "бронзу" и третье место в личном зачете.

Женская сборная из Казахстана в составе Местоевой Натальи, Уваровой Лилии, Асыкбаевой Кристины, Кабашевой Даны заняла 2 место в командном зачете.

Казахстанские спортсменки не перестают удивлять: пару дней назад шахматистка Зейнеп Султанбек одержала сенсационную победу на чемпионате Западной Азии в Шри-Ланке.

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