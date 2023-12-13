Министр спорта рассказал журналистам о грандиозных планах на ближайшие два года

13 декабря министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев провел пресс-конференцию, на которой рассказал о мерах, принятых в области развития казахстанского спорта, и основных задачах на ближайшие два года, сообщает Zakon.kz.

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Сейчас спортом в Казахстане занимаются 7,6 млн человек, что составляет 38,5% от населения страны. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта, к 2029 году планируется охватить спортивной подготовкой половину населения республики.



В соответствии с поручением главы государства приоритетное внимание уделяют развитию спортивного потенциала подрастающего поколения. Продолжается работа по реализации государственного спортивного заказа. В 2023 году для охвата более чем 250 тыс. детей и подростков спортподготовкой местные исполнительные органы выделили 43,2 млрд тенге. Активировали ваучеры для 220 тыс. детей, что позволяет им бесплатно посещать более 6 тыс. спортивных секций.





Фото: Instagram/committee_sport

Ермек Маржикпаев анонсировал новые стратегические реформы для дальнейшего развития казахстанского спорта. В частности, обсуждается вопрос назначения главных тренеров на конкурсной основе, а также повышение статуса государственных тренеров путем расширения их полномочий. Наряду с этим усилят работу по представительству казахстанских специалистов в международных спортивных организациях и подготовку судей мирового уровня. Планируется утвердить лимиты на содержание профессиональных спортивных клубов и установить минимальный возраст для занятий спортом.

"В среднесрочном периоде будут определены наиболее приоритетные виды спорта. Сегодня в нашей стране развивается 180 видов, из них только 59 имеют признание Международного олимпийского комитета. На основе международной практики назрела необходимость в пересмотре перечня "опорных" видов для прекращения распыления ресурсов. Отмечу, что определение списка будет без ущемления национальных видов спорта". Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта РК

По информации пресс-службы МТС РК, со следующего года планируется запустить проект "100 быстровозводимых малозатратных спортивных объектов модульного типа". По всей республике в течение двух лет возведут 113 новых спортивных объектов и реконструируют 26 действующих, в том числе с применением механизма государственно-частного партнерства.





Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Завершается строительство базы олимпийской подготовки в Алматинской области. База позволит 2300 атлетам единовременно заниматься 23 олимпийскими видами спорта. Объект будет функционировать круглый год. Благодаря этому национальные сборные и областные команды смогут проводить полноценные учебно-тренировочные сборы перед важными стартами.



В Астане ведут строительство Национального спортивного университета, его планируют завершить в 2025 году. Открытие этого вуза наладит непрерывный процесс подготовки кадров от начального этапа до спорта высших достижений.

Ранее министр спорта назвал цели и задачи Казахстана на юношеской Олимпиаде.