Футболку Лионеля Месси оценили в 10 млн долларов

Футболку Лионеля Месси, в которой знаменитый аргентинский форвард одержал победу над сборной Франции в финале ЧМ-2022 по футболу, выставили на аукцион. По предварительным оценкам, ее могут продать за 10 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет The Guardian, 14 декабря на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продадут коллекцию футболок одного из самых известных футболистов мира – аргентинца Лионеля Месси. С молотка уйдут шесть футболок, в которых игрок провел матчи Чемпионата мира 2022 года.

Самые оживленные торги будут идти за футболку, в которой Месси выиграл ЧМ-2022, обыграв команду Франции в составе аргентинской сборной. Организаторы аукциона ожидают, что ее купят не менее чем за 10 млн долларов. Другие предметы одежды, которые уйдут с молотка в четверг, предварительно оценивают в 6,5 млн долларов. Торги на аукционе Sotheby's завершатся в 17:01 по времени Нью-Йорка.

Если "победная" футболка Месси уйдет с молотка более чем за 10,1 млн долларов, она станет самым дорогим предметом спортивной экипировки, проданным на аукционе. Сейчас рекорд принадлежит майке, которую носил баскетболист Майкл Джордан в первой игре финала NBA 1998 года, – ее в свое время продали за 10 млн 91 тыс. долларов. Кроме того, футболка Месси может побить еще один рекорд и стать самым дорогим футбольным артефактом в истории, обойдя футболку Диего Марадоны стоимостью 7,1 млн фунтов стерлингов (более 9 млн долларов).

На этих же торгах продадут еще две футболки Месси, в которых он играл на групповом этапе ЧМ-2022, и четыре, которые он носил на других матчах чемпионата. Часть прибыли от продажи предметов экипировки направят на благотворительность – деньги передадут в больницу для детей с редкими заболеваниями, которую поддерживает фонд Лео Месси.

В главном футбольном первенстве 2022 года знаменитый форвард забил семь голов (в том числе два в финальном матче) и сделал три ассиста. За свои успехи в ЧМ-2022 он получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира.

Ранее Лионеля Месси признали лучшим спортсменом 2023 года.