У "Барыса" появился новый рекордсмен в серии по забитым шайбам

Канадский форвард хоккейного клуба "Барыс" Энтони Камара накануне отличился двумя голами в ворота "Локомотива". Тем самым он отметился в седьмом матче подряд и установил новый рекорд клуба по продолжительности серии с заброшенными шайбами, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

По информации пресс-службы КХЛ, Камара обновил предыдущие цифры, которые принадлежали его соотечественнику Найджелу Доусу. Экс-игрок сборной Казахстана забивал в шести матчах кряду сезона-2017/18.

3 января Энтони Камара оформил две шайбы в гостевом поединке против "Локомотива", который в итоге успешно закончился в пользу "Барыса" – 5:4.

Сначала Энтони отличился на 19-й минуте встречи, когда казахстанцы проигрывали со счетом 0:2. Затем он вывел свою команду вперед за 5 минут до финального свистка.

30-летний нападающий Камара надел майку казахстанского клуба 9 ноября 2023 года, перейдя из "Нефтехимика" (Нижнекамск). Одностороннее соглашение с канадцем действует до 30 апреля 2024 года.