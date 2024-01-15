Анчелотти завоевал 11-й трофей в качестве главного тренера "Реала"

64-летний главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти догнал французского специалиста Зинедина Зидана, завоевав 11-й титул во главе "галактикос", сообщает Zakon.kz.

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Оба наставника уступают в этой гонке самому титулованному тренеру в истории "Реала" – Мигелу Муньосу, у которого 14 чемпионских званий. Накануне Анчелотти добрался до своей 11-ой золотой награды, когда его подопечные в финале Суперкубка Испании переиграли "Барселону" со счетом 4:1. Анчелотти данной победой сравнялся с Зиданом по числу трофеев (у обеих по 11), но обошел француза по сыгранным играм на посту главного тренера "сливочных", 264 против 263.





"Реал" в 13-ый раз в своей истории выиграл Суперкубок Испании, а 256-ое "Эль-класико" между командами завершилось 104-ой победой "мадридцев". В данном противостоянии у каталонского коллектива 100 побед, и 52 раза команды сыграли вничью.

"Мы очень опасны, потому что активны в атаке, позиции не фиксированные. Не даем сопернику организовывать что-либо. Результат оглушительный, быстро открыли счет, но до 4:1 ничего не было решено. "Барса" хорошо владела мячом, и нам было тяжело его возвращать. Нам было не легко. Мы уверены в себе, потому что у нас очень сильная команда с футболистами высокого уровня и высокой мотивацией". Карло Анчелотти, главный тренер Реала

Итальянский наставник также отметил, что главное в его команде это атмосфера, потому что каждый способен создать спокойствие и мотивацию.

Таким образом, подопечные Анчелотти продлили свою серию без поражений до 21 матча, включая все турниры, и никому не уступают с 24 сентября 2023 года. Тогда "Реал" в рамках испанского первенства проиграл своим землякам из "Атлетико" со счетом 1:3. И эта команда ждет обладателей Суперкубка Испании 18 января, когда они встретятся в рамках Кубка страны.