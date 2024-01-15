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"Барыс" проиграл четвертый подряд матч КХЛ

спорт Фото: Instagram/barys_official
Астанинский "Барыс" сыграл с тольяттинской "Ладой" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнюю строчку Восточной конференции, а российский был на 6.

Первый период с минимальным счетом остался за гостями. Во второй части игры россияне забросили еще две безответные шайбы в ворота Андрея Шутова. В заключительной двадцатиминуке "Лада" довела все до победы со счетом 3:0, казахстанцы уступили четвертый матч подряд.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Лада" (Тольятти, Россия) 0:3 (0:1, 0:2, 0:0):

  • 0:1 – 10:59 Попугаев (Сафин). В равенстве
  • 0:2 – 30:39 Алтыбармакян (Михайлов, Березин). В равенстве
  • 0:3 – 38:19 Джозефс (Кугрышев, Бородкин). В равенстве

Вратари: Шутов – Подъяпольский

Штраф: 6:10 (0:2, 2:6, 4:2).

16 января "Барыс" дома встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

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