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Прошедший игровой день в КХЛ отмечен двумя событиями

Хоккей Рекорд КХЛ Фото: Instagram/hctorpedo
По итогам матчей Континентальной хоккейной лиге, которые состоялись накануне, в рамках игрового дня, эксперты выдвинули на первый ряд два события, сообщает Zakon.kz.

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Как подчеркивают специалисты Лиги, впервые в истории КХЛ заброшено девять шайб за один период. Данный рекорд был установлен во втором периоде матча между "Торпедо" и "Металлургом", где нижегородцы забили 6 голов, а их соперники 3. Для этого командам понадобилось 12 минут и 46 секунд, что говорит о новом рекорде КХЛ.


Прежний рекорд, 15 минут и 41 секунда был зафиксирован в поединке между "Салават Юлаевым" и "Сочи", который прошел 31 августа 2017 года.

Другим главным событием 17 января стало то, что команда "Локомотив" гарантировало себе место в плей-офф. Клуб из Ярославля самым первым в нынешнем чемпионате, кто пробился в розыгрыш Кубка Гагарина.


Это стало возможным после того, как "железнодорожники" накануне переиграли "Нефтехимик" со счетом 4:2, а девятая команда Западной конференции "Витязь" уступил "Спартаку" – 1:2.

Тем самым, ярославская дружина при любом раскладе не спуститься ниже 8-го места, что дает шанс сыграть в нынешнем сезоне плей-офф. "Локомотив" набрал 72 очка после 51-го матча и находится на первой позиции турнирной таблицы Западной конференции.

Если команда Игоря Никита точно сыграет в плей-офф Кубка Гагарина, то перспективы нашего "Барыса" очень призрачны. Однако, подопечные Олега Болякина не теряют надежд, и накануне одолели у себя лома "Салават Юлаев" со счетом 3:2 в серии буллитов. 

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