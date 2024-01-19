Появился список знаменитостей футбола, которые больше всех не нравятся фанатам
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Экс-полузащитник "Манчестер Сити" занял первое место в данном списке "нелюбимчиков". Он оказался главным лицом в рейтинге людей, которых футбольные фанаты "терпеть не могут". После британца идет не менее известные личности мирового футбола, такие как Йозеф Блаттер (бывший президент FIFA) и немецкий вратарь Харальд Шумахер.
Фото: Instagram/cristiano
Как ни странно, но в топ-10 данного рейтинга вошли ряд игроков и специалистов, которые реально оставили свой след в развитии футбол, но сердца болельщиков им не принадлежат. Сюда причисляют экс-президента UEFA и форвардa сборной Франции Мишеля Платини, Эль-Хаджи Диуфа (бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Сенегала), Джона Терри (экс-защитник "Челси" и сборной Англии), Криштиану Роналду (форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии), Луиса Суареса (нападающий "Интер Майами" и сборной Уругвая) и Жозе Моуринью (экс-тренер "Ромы").
Фото: Instagram/josemourinho
В поле зрения FourFourTwo также попали не менее выдающиеся личности, наподобие Диего Марадоны (14 место), Диего Косты (17), Алекс Фергюсон (27), Серхио Рамос (31) и Пепе (32).