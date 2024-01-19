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Появился список знаменитостей футбола, которые больше всех не нравятся фанатам

Футбол Самый ненавистный игрок Фото: Instagram/joey7bartonofficial
Английский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг знаменитых футболистов и тренеров, которых ненавидят болельщики, где на самом верху находится англичанин Джоуи Бартон, сообщает Zakon.kz.

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Экс-полузащитник "Манчестер Сити" занял первое место в данном списке "нелюбимчиков". Он оказался главным лицом в рейтинге людей, которых футбольные фанаты "терпеть не могут". После британца идет не менее известные личности мирового футбола, такие как Йозеф Блаттер (бывший президент FIFA) и немецкий вратарь Харальд Шумахер.

Футбол Список ненавидимых игроков

Фото: Instagram/cristiano

Как ни странно, но в топ-10 данного рейтинга вошли ряд игроков и специалистов, которые реально оставили свой след в развитии футбол, но сердца болельщиков им не принадлежат. Сюда причисляют экс-президента UEFA и форвардa сборной Франции Мишеля Платини, Эль-Хаджи Диуфа (бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Сенегала), Джона Терри (экс-защитник "Челси" и сборной Англии), Криштиану Роналду (форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии), Луиса Суареса (нападающий "Интер Майами" и сборной Уругвая) и Жозе Моуринью (экс-тренер "Ромы").

Футбол Самые ненавистные в футболе

Фото: Instagram/josemourinho

В поле зрения FourFourTwo также попали не менее выдающиеся личности, наподобие Диего Марадоны (14 место), Диего Косты (17), Алекс Фергюсон (27), Серхио Рамос (31) и Пепе (32).

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