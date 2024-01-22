Казахстанские комментаторы высказались об игре "Барыса" и шансах на плей-офф

Каждому болельщику столичного клуба "Барыс" знакомы голоса Александра Олейника и Жигера Азбергенова, которые уже долгие годы ведут трансляции всех матчей флагмана отечественного хоккея. Известные комментаторы дали свой прогноз насчет дальнейших игр команды, сообщает Zakon.kz.

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Журналисты пропускают через себя весь накал страстей на каждой игре столичного коллектива. После каждого поражения или победы комментаторы уже готовятся к следующему матчу "астанчан" в надежде порадовать казахстанских фанатов. А нынешний сезон складывается не самым удачным образом для "Барыса".

Команда сейчас является аутсайдером Восточной конференции КХЛ и имеет призрачные шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина. С начала нового сезона столичный клуб поменял трех тренеров. Вместо Андрея Скабелки пришел Галым Мамбеталиев, а вскоре его заменил Олег Болякин.

"Если сравнивать всех трех наставников, особых различий не вижу, игровая система не поменялась. У Мамбеталиева был свой стиль, в отличие от Скабелки, все бросалось в глаза. Болякин немного раскрутил гайки, снял напряжение, нету давления на игроков, ребята начали отдыхать и восстанавливаться. Но надо отметить: при этих тренерах у нас было три разных хоккея, это факт". Александр Олейник

По мнению Жигера Азбергенова, ротация тренерских кадров пока особых результатов не принесла.

"Команду формировал и готовил к сезону Скабелка. Он ранее добивался неплохих показателей с "Барысом", но в этот раз у него не получилось. Затем у руля встал Мамбеталиев, у которого было свое видение хоккея. Пошли интенсивные игры и череда травм, вследствие чего хоккеисты, на мой взгляд, были просто выжаты как лимон. А при Болякине "Барыс" как бы оживился, он нашел общий язык с легионерами и нашими молодыми игроками. Даже в проигранных матчах астанчане смотрелись неплохо". Жигер Азбергенов





Фото: Жигер Азбергенов

Что касается шансов подопечных Олега Болякина на выход в плей-офф, то здесь у комментаторов мнения разделились.

При всем уважении к клубу, особых шансов не вижу. Только чисто теоретически, на бумаге, все же они есть. Здесь нужно также смотреть на то, как себя будут вести конкуренты "Барыса", на их результаты. На данный момент соперники астанчан добиваются необходимых им цифр для вхождения в восьмерку сильнейших". Александр Олейник

Чтобы попасть в список восьми лучших команд Восточной конференции, "Барысу" необходимо по возможности выиграть большинство из оставшихся встреч.

"У всех есть надежды, что наша команда все-таки сможет пробиться в плей-офф. Во всяком случае, ждем героических матчей от астанчан. Рассчитываем набрать тот лимит очков для прохода в следующий раунд, чтобы достойно представить Казахстан. Но нельзя забывать, что наши соперники тоже не будут прогулкой заниматься. В последних играх "Барыс" показал, что умеет играть – и конец сезона, думаю, проведет на должном уровне". Жигер Азбергенов

Для реализации своего шанса "Барысу" предоставлен график из 16 матчей, как домашних, так и выездных. Каждый поединок будет на вес золота, и цена каждого очка возрастает.



Сейчас "Барыс" готовится к противостоянию с "Автомобилистом", которое пройдет 22 января в Астане. Начало встречи запланировано на 19:30 по местному времени. По сообщению пресс-службы "Барыса", в этом матче, возможно, команде помогут покинувшие лазарет вратарь Эдвард Паскуале и нападающий Батырлан Муратов.