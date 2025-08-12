"Барыс" подписал ряд важных соглашений за одни сутки

11 августа флагман казахстанского хоккея, столичный "Барыс" сделал несколько публикаций, где проинформировал своих болельщиков о новых преобразованиях на предстоящий сезон, сообщает Zakon.kz.

Первым делом "Барыса" стало приобретение российского нападающего Эмиля Галимова, который уже прилетел в Астану и подписал однолетний контракт.

Ранее 33-летний форвард выступал за санкт-петербургский СКА и омский "Авангард". Хоккеист также известен игрой за "Ак Барс", "Нефтехимик" и "Локомотив".

Затем в штабе "Барыса" оповестили о заключении нового годичного контракта с легендой казахстанского хоккея – Романом Старченко.

"Опытнейший нападающий проведет в нашем клубе 17-й сезон. Старченко является рекордсменом КХЛ по количеству матчей, проведенных в составе одной команды (810), и 10-м игроком Лиги, миновавшим рубеж в 800 игр". Заявление ХК "Барыс"

39-летний Старченко является вторым снайпером в истории столичного коллектива (208 заброшенных шайб).

С нового сезона вратарей "Барыса" будет тренировать экс-голкипер сборной России – Константин Барулин.

"В тренерский штаб Михаила Кравца вошел Константин Барулин, который будет отвечать за подготовку вратарей. Свои первые хоккейные шаги Барулин сделал в Караганде. За игровую карьеру он выиграл золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата мира в элитном дивизионе, признавался лучшим вратарем КХЛ и шесть раз участвовал в Матче звезд Лиги". Заявление ХК "Барыс"

И под конец администрация "астанчан" проинформировала о заключении пробных контрактов до 17 августа 2025 года с нападающими Кириллом Панюковым, Кириллом Савицким и Батырланом Муратовым. Аналогичные соглашения, но уже до 20 августа, подписаны с защитником Юрием Паутовым и форвардом Владимиром Волковым.

К предстоящему сезону КХЛ "Барыс" готовится под руководством нового главного тренера, российского специалиста Михаила Кравца.