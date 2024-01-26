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Тренер "Реала" хочет изолировать игроков от общества на четыре матча

Тренер "Реала" хочет изолировать игроков от общества на четыре матча Фото: Instagram/realmadrid
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти планирует временно оградить своих футболистов от шумихи, связанной с проблемами с судейством в испанском футболе, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает издание Marca, 64-летний итальянский специалист намерен пойти на такой шаг в связи с напряженным календарем королевского клуба. Анчелотти желает, чтобы его подопечные не отвлекались на разные разговоры и слухи, а сосредоточились на четырех ближайших поединках в рамках Ла Лиги, в которых "галактикос" сыграют с "Лас-Пальмасом", "Хетафе", "Атлетико" и "Жироной".

Футбол Карантин Клуба

Фото: Instagram/realmadrid

По мнению итальянского специалиста, именно эти матчи будут решающими для "Реала" в борьбе за очередную победу в испанском чемпионате. 

Сейчас "Реал" располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 51 очко после 20 встреч, а также имеет матч в запасе. Главный конкурент "сливочных" в этой гонке, клуб "Жирона", пока остается лидером, у него 52 балла. На третьей позиции разместилась "Барселона", которая отстает от "мадридцев" на семь очков.

Ранее мадридский "Реал" возглавил рейтинг команд с самыми большими доходами за прошедший сезон.

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