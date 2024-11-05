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"Барыс" дома сыграл с казанским "Ак Барсом"

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 22:03 Фото: hcbarys.kz
В домашнем матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с казанским "Ак Барсом", сообщает Zakon.kz.

Явными фаворитами данного противостояния букмекеры и специалисты считали российский клуб.

Первый период минимально остался за гостями, а в концовке второго Ансар Шайхмедденов выровнял положение. Все решала заключительная двадцатиминутка, где ничего не изменилось, игра перешла в овертайм и серию буллитов, а там сильнее оказался "Ак Барс".


"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Ак Барс" (Казань, Россия) – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1):

  • 0:1 – 02:57 Кателевский (Крутов). В равенстве
  • 1:1 – 39:13 Шайхмедденов (Савицкий, Сетдиков). В равенстве

Вратари: Бояркин — Билялов.

Штраф: 6:4 (2:0, 0:2, 4:2, 0:0).

7 ноября "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".

Перед битвой с "Ак Барсом" казахстанская дружина дома переиграла нижнекамский "Нефтехимик" – (2:1, по буллитам).

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