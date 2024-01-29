Канвон-2024: казахстанские керлингисты проиграли соперникам из Германии
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По информации Министерства туризма и спорта РК, казахстанцы Мерей Тастемир и Ибрагим Тастемир, выступая в смешанной паре в состязаниях по керлингу, сыграли против соперников из Германии, уступив им со счетом 4:8.
В субботу, 27 января, керлингисты, несмотря на то, что достойно играли, уступили со счетом 4:5 представителям из Австрии Эмме Мюллер и Луису Хайнхичку.
Сейчас в общем зачете в копилке Казахстана одна золотая и две бронзовая медали. Чемпионом в прыжках с трамплина стал Илья Мизерных, бронзовыми призерами – шорт-трекистка Полина Омельчук и сборная РК по хоккею (3 на 3).