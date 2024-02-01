Канвон -2024: казахстанские керлингисты уступили датчанам и завершили свои выступления

Накануне в матче группового этапа соревнований по керлингу казахстанская пара Мерей и Ибрагим Тастемиры уступили датчанам Катрин и Якобу Шмидтам – 3:15. Керлингисты завершили свои выступления на юношеской Олимпиаде в Канвоне, сообщает Zakon.kz

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По информации Министерства туризма и спорта РК, казахстанский лыжный квартет состоящий из Виолетты Митропольской, Миланы Мамедовой, Берика Боранбаева и Аубакира Тотанова, 1 февраля, в заключительный день Игр выступит в последнем соревновании с участием представителей сборной РК – смешанной эстафете 4 по 5 км. Начало – в 8:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось от Казахстана чемпионом в прыжках с трамплина стал Илья Мизерных, бронзовыми призерами - шорт-трекистка Полина Омельчук и сборная РК по хоккею (3 на 3).

В общем зачете Казахстан с показателем 1 золотая и 2 бронзовая медали находится на 19 позиции.