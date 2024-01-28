Канвон-2024: какие награды завоевали казахстанские спортсмены в очередной день соревнований

В Южной Корее продолжаются IV зимние юношеские Олимпийские игры. Стали известны результаты субботних соревнований. Казахстанцы показали неплохие результаты во фристайле-могуле и в керлинге, сообщает Zakon.kz.

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По информации Министерства туризма и спорта РК, наша Юлия Феклистова заняла 9-е место в состязаниях по фристайл-могулу (дисциплина параллельный могул). Представительницы США заняли первое (Лемли Э.) и третье (МакЛарнон Э.) места. На втором месте – австралийка Лодж Л. Всего в этих соревнованиях приняли участие 20 спортсменок из 17 стран мира.

Казахстанец Денис Раструба замкнул десятку сильнейших в состязаниях по фристайл-могулу среди юношей (дисциплина параллельный могул). Победу праздновал Ли Ю. из Южной Кореи, на втором месте – представитель США Хафф П., на третьем – японец Накамура Т. Всего в этих соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из 15 стран мира.

Фото: Министерство культуры и спорта

Достойную борьбу показали 27 января казахстанцы Мерей Тастемир и Ибрагим Тастемир, выступая в смешанной паре в состязаниях по керлингу. Они уступили со счетом 4:5 представителям из Австрии Эмме Мюллер и Луису Хайнхичку.

Ранее, 25 января, юношеская сборная Казахстана по хоккею завоевала бронзовые медали зимней Олимпиады-2024 в Канвоне.