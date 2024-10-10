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"Барыс" одержал неожиданную победу после серии поражений в КХЛ

Барыс неожиданно победил после серии поражений в КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 22:09 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с омским "Авангардом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
Фаворитом был российский коллектив, а казахстанский шел на серии из пяти поражений подряд.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Даниила Апалькова, во втором ничего не изменилось. Все решала заключительная двадцатиминутка, где астанчане довели все до победы – 1:0.


"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Авангард" (Омск, Россия) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)


  • Шайбы: 1:0 – 14:30, Апальков (Больё, Бурдасов). В равенстве.
  • Вратари: Бояркин – Хомченко. Штраф: 4:4 (2:2, 0:0, 2:2).

16 октября "Барыс" примет уфимский "Салават Юлаев".


Ранее генеральный директор хоккейного клуба "Барыс" Борис Иванищев официально ушел в отставку на фоне провального сезона в КХЛ.

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