Британец, выступающий за клуб "Астана", выиграл четвертый этап "Тура Колумбии"

Гонщик велоклуба "Астана" Марк Кавендиш выиграл массовый спринт на четвертом этапе "Тура Колумбии" с финишем в городе Сипакира, сообщает Zakon.kz.

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Кавендиш одержал победу после феноменального "развоза" в исполнении Харольда Техады, Алексея Луценко, Микаэля Мёркёва и Кейса Бола, который стал "последним колесом" для спринтера "Астаны", пишет Astana Qazaqstan Team.

Также велоклуб отметил важный объем работы, который проделал Харольд Мартин Лопес, большую часть этапа проведший во главе пелотона, догоняя отрывы и нейтрализовывая атаки.

Марка Кавендиша после победы переполняли эмоции. Он отметил профессионализм всей команды.

"У меня нет слов. Я сидел за своими товарищами на заключительном километре и знал, что не смогу подвести их. Они были бесподобны! Не только в финале, но и весь день. После того, как пелотон распался на группы, они организовали сумасшедшее преследование вместе с Movistar Team, сделав все возможное для того, чтобы мы добрались до спринта. Вера и страсть, которые продемонстрировала наша команда, вызывают слезы на моих глазах. Я так горд тем, что мы смогли выиграть еще один этапе здесь, в Колумбии. Спринтовать против Фернандо Гавирии на его родине тоже стало особенным моментом для меня. Он выходил очень хорошо, на отличной скорости, так что я очень рад разделить с ним подиум сегодняшнего этапа после всей той работы, которую наши команды проделали сегодня", – сказал Кавендиш.

Василис Анастопоулос, главный тренер велоклуба, рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться спортсменам нам пути к победе.

"На бумаге этап выглядел достаточно просто, и мы старались контролировать ситуацию. Но из-за подъема на середине дистанции пелотон разделился на несколько групп, а Марк Кавендиш оказался в группе вместе со спринтерами, в двух минутах позади лидеров. Алексей Луценко и Харольд Мартин Лопес проделали фантастическую работу, закрыв две минуты за 30 км и вернув Кавендиша к лидерам. В нашем спринтерском поезде мы сделали небольшое изменение и поставили Кейса Бола в качестве последнего "развозящего" для Марка. На первом этапе в этой роли выступил Микаэль Мёркёв, но сегодня у него случился прокол колеса в не самый подходящий момент, так что ему пришлось долго догонять и потратить очень много сил. В целом, наш "поезд", все ребята выступили великолепно, а Марк завершил все это замечательной победой. Для команды это был отличный день", – добавил тренер.

После четвертого этапа и накануне королевского горного этапа до Альто де Вино гонщик Astana Qazaqstan Team Харольд Техада сохраняет за собой второе место в общем зачете, уступая лидеру гонки Родриго Контрерасу всего 4 секунды.

Также представитель команды Astana Qazaqstan Team Харольд Техада выиграл второй этап Тура Колумбии-2024, проехав 168,6 км между населенными пунктами Пайпа и Санта-Роза-де-Витербо.