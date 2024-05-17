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Игрока "Спартака" Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Футбол Освобождение Тюрьма, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 16:14 Фото: Instagram/qpromes
Голландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес отпущен из-под стражи в Дубае (ОАЭ). За него внесен залог с запретом на выезд из этой арабской страны, сообщает Zakon.kz.

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32-летний форвард российского клуба освобожден на условиях, что он будет ожидать рассмотрения дела о его экстрадиции в Нидерландах.

Футбол Освобождение Тюрьма, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 16:14

Фото: Instagram/qpromes

Футболист "Спартака" был задержан полицией после УТС команды в ОАЭ по настоянию голландских правоохранителей. 

Изначально его заочно осудили на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Плюс к этому Квинси получил срок на 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Футбол Матч Зенит, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 16:14

Фото: fc-akhmat.ru

Пока Квинси ожидает своего приговора, в российском футболе заканчивается сезон, где развернулась нешуточная борьба за титул в РПЛ. И одним из его главных героев может стать наставник казахстанской сборной Магомед Адиев.

Российский специалист, ныне возглавляющий "Ахмат", может лишить чемпионства питерский "Зенит" Нурали Алипа, если обыграют гостей в очной встрече 19 мая на грозненском стадионе. И это про том условии, что другой претендент на трон, "Динамо" (Москва), не проиграет свой матч.      

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