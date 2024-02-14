"Барыс" прервал череду неудач, обыграв "Адмирал"

Во втором поединке владивостокского "Адмирала" и астанинского "Барыса" казахстанская команда прервала свою серию поражений, сообщает Zakon.kz.

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Тренерский штаб астанчан сделал три изменения в составе по сравнению со вчерашним матчем. В линии атаки Евгений Рымарев и Алихан Омирбеков заменили Алихана Асетова и Максима Мусорова. Место в воротах с первых минут занял Эдвард Паскуале.



Именно голкипер гостей стал главным героем стартовых минут. "Адмирал" выдал очень мощный отрезок, но Паскуале оставил свою команду в игре, в том числе и отразил штрафной бросок в исполнении Джованни Фьоре. Переломный момент в периоде произошёл на исходе 14-й минуты, когда Евгений Рымарев обокрал соперника в средней зоне и открыл счёт броском с неудобной руки. Чуть позже Энтони Камара во второй раз огорчил местную публику.

Во втором периоде рисунок игры не изменился. Хозяева подолгу контролировали шайбу в чужой зоне, а астанчане терпеливо ждали своих моментов. В одном из них Роман Старченко отдал гениальную передачу на Евгения Рымарева, и 88-й номер "Барыс" оформил дубль.

В заключительной трети точные броски в исполнении Александра Горшкова и Дмитрия Завгороднего вернули владивостокцев в игру. Но астанчане выстояли во многом благодаря отличной игре Паскуале – сегодня он отразил 51 бросок.

"Адмирал" – "Барыс" 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

0:1 – 13:58 – Рымарев

0:2 – 18:06 – Камара (Оберг)

0:3 – 34:59 – Рымарев (Старченко)

1:3 – 44:11 – Горшков (Берлёв, Бучельников) ГБ

2:3 – 57:13 – Завгородний (Петьков)

Вратари: Демченко (Иванов, 20:00-40:00) – Паскуале

Ранее "Барыс" проиграл СКА в своем тысячном матче в КХЛ.

