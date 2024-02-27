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Стали известны пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

Хоккей Список Плей-офф Фото: hcbarys.kz
Накануне завершились матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, по итогам которого 16 лучших команд продолжают дальнейшую борьбу в 1/8 финала Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы КХЛ, определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24. К сожалению, в этом заветном списке 16-ти лучших команд Кубка Гагарина нет казахстанской "Астаны". Столичный коллектив давно потерял шансы на выход в 1/8 финала.

В итоге список пар в плей-офф составлен следующим образом:

Западная конференция:

"Динамо" (Москва) – "Динамо" Минск.

СКА – "Торпедо".

"Локомотив" – ЦСКА.

"Спартак" – "Северсталь".

Восточная конференция:

"Металлург" – "Амур".

"Авангард" – "Лада".

"Салават Юлаев" – "Трактор".

"Ак Барс" – "Автомобилист".

Первый раунд Кубка Гагарина пройдет с 29 февраля по 13 марта.

Между тем, ХК "Барыс" закончил очередной провальный сезон в КХЛ домашней победой над "Сибирью" из Новосибирска – 1:0.

Единственная шайба в активе Аркадия Шестакова, который отличился на 27-й минуте поединка, с передачи Давида Скленички.

Таким образом, подопечные Олега Болякина завершили чемпионат с 21 победой и 50 очками, заняв последнее 12-е место в Восточной конференции.

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