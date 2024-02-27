Стали известны пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
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По информации пресс-службы КХЛ, определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24. К сожалению, в этом заветном списке 16-ти лучших команд Кубка Гагарина нет казахстанской "Астаны". Столичный коллектив давно потерял шансы на выход в 1/8 финала.
В итоге список пар в плей-офф составлен следующим образом:
Западная конференция:
"Динамо" (Москва) – "Динамо" Минск.
СКА – "Торпедо".
"Локомотив" – ЦСКА.
"Спартак" – "Северсталь".
Восточная конференция:
"Металлург" – "Амур".
"Авангард" – "Лада".
"Салават Юлаев" – "Трактор".
"Ак Барс" – "Автомобилист".
Первый раунд Кубка Гагарина пройдет с 29 февраля по 13 марта.
Между тем, ХК "Барыс" закончил очередной провальный сезон в КХЛ домашней победой над "Сибирью" из Новосибирска – 1:0.
Единственная шайба в активе Аркадия Шестакова, который отличился на 27-й минуте поединка, с передачи Давида Скленички.
Таким образом, подопечные Олега Болякина завершили чемпионат с 21 победой и 50 очками, заняв последнее 12-е место в Восточной конференции.
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