Месси собрал все свои "Золотые мячи" в музее каталонского клуба

Лидер американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси отдал свой восьмой "Золотой мяч" музею испанской "Барселоны", где уже на хранении находятся другие его награды, сообщает Zakon.kz.

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По информации Footmercato, звездный аргентинский форвард передал свой восьмой трофей лучшего игрока мира музею ФК "Барселона". 36-летний Месси получил данную премию 31 октября 2023 года, когда выступал за "Интер Майами".

Как передает ряд источников, Лионель передал свою очередную награду в музей каталонского клуба и тем самым собрал в одном месте все 8 "Золотых мячей".





Фото: Instagram/leomessi

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси защищал честь "Барселоны" на протяжении 18 лет: с 2003 по 2021 год. Восемь лет назад в музее каталонской дружины открыли уголок, который посвящен экс-игроку "блауграны".



Месси за свою карьеру 8 раз получал награду "Золотой мяч". Это было в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.





Фото: Instagram/leomessi

Аргентинец покинул "Барселону" в 2021 году, перебравшись сначала в ПСЖ, а затем в "Интер Майами". Полтора года назад он впервые стал победителем мундиаля, которое прошло в Катаре.

Тем временем нынешний клуб Месси в эти дни готовится к старту очередного чемпионата МЛС. 22 февраля команда из Флориды в рамках первого тура примет на своей арене "Реал Солт-Лейк".

Выход на поле в данном матче самого аргентинца пока неизвестен. Он пропустил ряд игр в предсезонном сборе из травмы, а фанаты Гонконга остались недовольны его непоявлением в товарищеском поединке против местных звезд.