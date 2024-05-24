Зайнутдинов завоевал первый титул с "Бешикташем" в турецком футболе

В ночь на 24 мая 2024 года футбольный клуб "Бешикташ", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, обыграл "Трабзонспор" в финале Кубка Турции и 11-й раз покорил этот престижный турнир в своей истории, сообщает Zakon.kz.

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Финальная битва, которая прошла на олимпийском стадионе "Ататюрка", завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Бахтиера Зайнутдинова. В составе победителей авторами голов стали Рашид Геззаль (пенальти), Салих Учан и Аль-Мусрати. У "Трабзонспора" забитыми мячами отметились Пол Онуачу и Николя Пепе.

Игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, который недавно оправился от травмы, провел весь матч в запасе.

Таким образом, "Бешикташ" 11-й раз в своей истории завоевал Кубок Турции, последний раз это было три года назад. А для нашего футболиста это первый трофей в майке "Черных орлов".

Тем временем подходит к завершению нынешний футбольный чемпионат Турции. В последнем 38-м туре 26 мая команда Зайнутдинова сыграет на выезде с "Касымпаша". К данному часу "Бешикташ" располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 56 очков.

Самый дорогостоящий футболист Казахстана Бахтиер Зайнутдинов официально дебютировал за турецкий клуб в конце августа 2023 года. Уроженец Тараза сразу же забил в первой игре в ворота киевского "Динамо", что принесло победу "Бешикташу" в Лиге конференций УЕФА.