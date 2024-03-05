Месси и Суарес вошли в список сборной МЛС

Главные звезды американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси и Луис Суарес попали в символическую сборную МЛС по итогам третьего тура, сообщает Zakon.kz.

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В сборную МЛС также вошли еще два представителя клуба из Флориды, это их наставник Тито Мартинес и полузащитник Юлиан Грессель. Данных заслуг эта четверка "Интер Майами" заработала после того, как 3 марта разгромила команду "Орландо Сити" – 5:0, в рамках игр 3-го тура чемпионата североамериканской лиги.





Лионель Месси и Луис Суарес в этом поединке оформили по дублю, а уругваец еще добавил две голевые передачи. Юлиан Грессель отметился двумя результативными ассистами.

Помимо "четверки из Флориды", в символическую сборную МЛС также вошли следующие футболисты:

Вратарь: Шон Джонсон ("Торонто").

Шон Джонсон ("Торонто"). Защитники: Аарон Эррера ("Ди Си Юнайтед"), Майлз Робинсон ("Цинциннати") и Ноа Эйле ("Нью-Йорк Ред Буллс").

Аарон Эррера ("Ди Си Юнайтед"), Майлз Робинсон ("Цинциннати") и Ноа Эйле ("Нью-Йорк Ред Буллс"). Полузащитники: Андрес Гомес ("Реал Солт Лэйк"), Лусиано Акоста ("Цинциннати"), Селио Помпеу ("Сент-Луис Сити").

Андрес Гомес ("Реал Солт Лэйк"), Лусиано Акоста ("Цинциннати"), Селио Помпеу ("Сент-Луис Сити"). Форвард: Джозеф Пэйнтсил ("Лос-Анджелес Гэлакси").





Фото: Instagram/intermiamicf

На данный момент команда Месси по итогам трех туров МЛС имеет в своем активе две победы и ничью, что позволяет им единолично возглавлять турнирную таблицу (7 очков). Следующую игру "Интер Майами" проведет 11 марта, когда примет у себя "Монреаль Импэкт".

Вслед за крупной победой над "Орландо Сити" аргентинский лидер "Майами" сделал громкое заявление.