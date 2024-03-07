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Суарес стал соседом Месси за 11,5 миллиона долларов

Футбол Покупка Дома, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 16:07 Фото: Instagram/luissuarez9
Уругвайский форвард футбольной команды "Интер Майами" Луис Суарес приобрел 8-комнатный дом на береговой линии во Флориде (США), где по соседству с ним живет его звездный одноклубник Лионель Месси. Коттедж обошелся футболисту в 11,5 миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Real Deal, уругвайский нападающий "Интер Майами" купил особняк в закрытом районе города Форт-Лодердейл. Дом не новый, построен в 1980 году, но в нем сделан капитальный ремонт старыми хозяевами. Площадь жилища составляет около 660 квадратных метров, где есть 8 спален и 8 ванных комнат.

Футбол Соседство Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 16:07

Фото: Instagram/luissuarez9

Отличительной чертой дома Луиса Суареса является то, что он теперь стал соседом своего аргентинского партнера по команде – Лионеля Месси.

Оба футболиста начали новый сезон МЛС в прекрасной форме, оформив по дублю за свой клуб в матче против "Орланди Сити", в итоге разгромив соперника со счетом 5:0.

После этого Суарес и Месси были включены в символическую сборную МЛС третьего тура. Сам же уругваец возглавляет список лучших игроков нового сезона по системе "гол+пас". В его активе два забитых мяча и три результативные передачи.    

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