"Сороки" летят в гости к "аристократам"

11 марта в чемпионате английской Премьер-лиги "Челси" примет "Ньюкасл", а в итальянской Серии А встретятся "Лацио" и "Удинезе".

АПЛ. 28-й тур. "Челси" – "Ньюкасл". 12 марта, 01:00 (время Астаны)

Главным событием минувших выходных в английской Премьер-лиге, несомненно, стало сражение "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Причем после их ничьи лидером чемпионата стал лондонский "Арсенал".

За послевкусие 28-го тура АПЛ отвечает противостояние другого столичного клуба с главной сенсацией прошлого сезона: "Челси" примет "Ньюкасл".

Сейчас эти команды располагаются на соседних строчках таблицы. Однако далеко не на тех, где их желают видеть фанаты "аристократов" и "сорок". "Черно-белые" занимают десятую ступеньку на турнирной лестнице, "синие" расположились сразу ниже, отставая на четыре балла.

Правда, у "Челси" есть матч в запасе, поэтому нетрудно подсчитать, что в случае домашней победы команда Маурисио Почеттино по потерянным очкам будет уже опережать коллектив Эдди Хау.

Но насколько реально лондонцам рассчитывать на успех в матче с "Ньюкаслом", учитывая, что "Челси" в этом противостоянии не знает побед на протяжении пяти встреч подряд. А, например, игра первого круга текущего сезона завершилась разгромом "аристократов" со счетом 4:1?

Согласно кэфам Olimpbet, у "синих" есть прекрасные шансы прервать эту неудачную для них серию: П1 – 1.94, Х – 4.04, П2 – 3.55. Также букмекер считает хозяев фаворитами и по угловым: П1 – 1.6, Х – 9.5, П2 – 2.9.

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Фото: Olimpbet

Серия А. 28-й тур. "Лацио" – "Удинезе". 12 марта, 00:45

Римлян настиг явный кризис: два подряд поражения в Серии А и вылет из Лиги чемпионов – наглядное тому подтверждение. Причем в этих матчах "Лацио" не просто проиграл – футболисты столичного клуба не смогли ни разу поразить ворота соперников, в свои при этом пропустили шесть мячей.

Однако все в этом мире, как известно, относительно. Их ближайшие соперники из "Удинезе" были бы счастливы, если бы, как "Лацио", находились на девятом месте турнирной таблицы и боролись за выход в четвертьфинал главного еврокубка.

На деле же игроки из Удине решают куда более приземленную задачу. Им бы сохранить прописку в высшем дивизионе итальянского футбола на следующий сезон. И ситуация у "зебр", надо сказать, не из простых. "Черно-белые" располагаются на 17-м месте, имея одинаковое количество очков со стоящим на вылет "Фрозиноне". А всего на один балл от этого дуэта отстает "Сассуоло".

С другой стороны, в случае победы в Риме команда Габриэле Чоффи сразу совершит стремительный взлет на четыре места и станет 13-й. Но под силу ли гостям из Удине выиграть на поле "орлов"?

Противостояние годичной давности на "Стадио Олимпико", к слову, завершилось нулевой ничьей. Но на этот раз коэффициенты Olimpbet говорят от том, что у "Лацио" шансов на благоприятный исход несравненно больше: П1 – 1.89, Х – 3.45, П2 – 4.44.

Что касается результативности встречи, то самый популярный букмекер страны сомневается, что матч будет "верховым": Тот (2.5) М – 1.66, Б – 2.17.

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