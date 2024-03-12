Футболистам "Наполи" пообещали премию в 10 млн евро за победу над "Барселоной"

Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис пообещал выплатить своим игрокам 10 млн евро, если они смогут обыграть ночью 13 марта испанскую "Барселону" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Как передает La Gazzetta dello Sport, таким образом глава неаполитанского клуба хочет мотивировать своих футболистов на успех в Каталонии, с дальнейшим успехом в Лиге чемпионов УЕФА и участием команды в клубном чемпионате мира.

Если "Наполи" выиграет самый престижный клубный турнир Европы, то далее команда Лаурентиса может гарантировать себе призовые в размере около 50 млн евро. И это только за квалификацию КЧМ-2025, включая другие выплаты, исходя из результатов клуба.

Но для того, чтобы добраться к этим целям, итальянской дружине сначала нужно одолеть "Барсу" в ночь на 13 марта, начало игры в 2:00 по времени Астаны.

"Станет ли предстоящий матч с "Наполи" важнейшим в сезоне? Да, без сомнения. Мы уже четыре года не принимали участия в четвертьфинале. Будем играть с командой, которая, хоть и переживает не лучшие времена, однако является действующим чемпионом Италии. С новым тренером "Наполи" стал лучше и динамичнее. У нас много травм, но нам нужно бороться. Мы были лучше в первой игре и должны быть лучше сейчас. У нас есть хороший шанс на выход в четвертьфинал, и мы не боимся проиграть". Главный тренер "Барселоны" Хави

В первом матче 1/8 финала ЛЧ, который прошел 21 февраля на стадионе Диего Марадоны, "неаполитанцы" сыграли вничью с испанским коллективом – 1:1.

А в итальянском первенстве "Наполи" после 28-го тура расположился на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка.