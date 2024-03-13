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Лидер АПЛ впервые с 2010 года сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

Футбол Четвертьфинал ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 13:03 Фото: Instagram/arsenal
Лондонский футбольный клуб "Арсенал", который ныне находится на вершине таблицы чемпионата Англии, в первый раз за последние 14 лет сумел добраться до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Как передает UEFA, "канониры" в ночь на 13 марта на своем пути переиграли португальский коллектив "Порту". Основное время поединка в Лондоне завершилось минимальной победой команды Микелы Артеты – 1:0. Так как первая встреча в Португалии закончилась с этим же результатом, то понадобились послематчевые пенальти, где фортуна улыбнулась "пушкарям" – 4:2.


Благодаря этой победе лондонская дружина теперь сыграет в четвертьфинале самого престижного клубного турнира Европы впервые за последние 14 лет. 

Одним из главных героев ответного матча против "Порту" стал голкипер хозяев поля Давид Райя, который в серии пенальти отметился двумя сейвами и вывел "лондонцев" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В другой встрече игрового дня каталонская "Барселона" у себя дома переиграла итальянский "Наполи" со счетом 3:1. 

ФК "Арсенал" вырвался в лидеры АПЛ буквально несколько дней назад, воспользовавшись ничейным исходом битвы лидеров "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" – 1:1. 31 марта английских болельщиков ожидает еще один суперматч в местном чемпионате, когда "горожане" примут на своей арене "канониров".

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