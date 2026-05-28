Англия второй год подряд отправляет в еврокубки девять своих участников

Футбольная Премьер-лига Англии второй сезон подряд будет представлена девятью своими клубами в трех предстоящих еврокубках, которые стартуют уже через два месяца, сообщает Zakon.kz.

В Лиге чемпионов сезона-2026/27 от Англии сыграют "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Ливерпуль", которые заняли места с первого по пятое по итогам таблицы АПЛ.

В Лиге Европы выступят "Борнмут" (шестое место в АПЛ), "Сандерленд" (седьмое место) и победитель Лиги конференций "Кристал Пэлас".

А вот в Лиге конференций честь англичан будет представлять "Брайтон" (восьмое место в итоговой таблице).

"Мы постоянно говорим об АПЛ как о сильнейшей лиге мира. Две английские команды уже выиграли еврокубок, и еще один финал впереди в субботу. Видно доминирование АПЛ. "Пэлас" подходил к своему матчу фаворитом, но в первом тайме команда выглядела скованной и нервной. Такое ощущение, будто в перерыве Гласнер сказал им: "Вы сильнее их, поверьте в себя и навяжите свою игру", и именно это они сделали. Их победе, по сути, ничего не угрожало". Легенда английского футбола Пол Робинсон

Минувшей ночью "Кристал Пэлас" выиграл Лигу конференций, переиграв в финале "Райо Вальекано" со счетом 1:0.

Неделю назад "Астон Вилла" победила "Фрайбург" в финале Лиги Европы – 3:0.

И напоследок 30 мая "Арсенал" сразится с ПСЖ в решающем матче Лиги чемпионов УЕФА.