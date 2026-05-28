#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Спорт

Англия второй год подряд отправляет в еврокубки девять своих участников

Футбол АПЛ 9 команд Еврокубки, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 13:58 Фото: Instagram/premierLeague
Футбольная Премьер-лига Англии второй сезон подряд будет представлена девятью своими клубами в трех предстоящих еврокубках, которые стартуют уже через два месяца, сообщает Zakon.kz.

В Лиге чемпионов сезона-2026/27 от Англии сыграют "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Ливерпуль", которые заняли места с первого по пятое по итогам таблицы АПЛ.

В Лиге Европы выступят "Борнмут" (шестое место в АПЛ), "Сандерленд" (седьмое место) и победитель Лиги конференций "Кристал Пэлас".

А вот в Лиге конференций честь англичан будет представлять "Брайтон" (восьмое место в итоговой таблице).

"Мы постоянно говорим об АПЛ как о сильнейшей лиге мира. Две английские команды уже выиграли еврокубок, и еще один финал впереди в субботу. Видно доминирование АПЛ. "Пэлас" подходил к своему матчу фаворитом, но в первом тайме команда выглядела скованной и нервной. Такое ощущение, будто в перерыве Гласнер сказал им: "Вы сильнее их, поверьте в себя и навяжите свою игру", и именно это они сделали. Их победе, по сути, ничего не угрожало".Легенда английского футбола Пол Робинсон

Минувшей ночью "Кристал Пэлас" выиграл Лигу конференций, переиграв в финале "Райо Вальекано" со счетом 1:0.

Неделю назад "Астон Вилла" победила "Фрайбург" в финале Лиги Европы – 3:0.

И напоследок 30 мая "Арсенал" сразится с ПСЖ в решающем матче Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Рекорд Еврокубков
12:18, 15 марта 2024
Англия делегировала больше всех своих представителей в еврокубки
футбол, АПЛ, УЕФА
00:41, 26 мая 2025
Определились участники еврокубков от АПЛ на сезон 2025/26
Футбол Вторая Победа
15:20, 05 июня 2023
ФК "Мактаарал" одержал вторую подряд победу в чемпионате КПЛ-2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия
13:47, Сегодня
Гарсия предложил Царукяну "попробовать забрать" его деньги после проигранного спора
&quot;Миша, ты заигрался&quot;: тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
13:24, Сегодня
"Миша, ты заигрался": тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
Конор Макгрегор
12:42, Сегодня
На возвращение Конора Макгрегора против Макса Холлуэя проданы все билеты
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура - Сатпаев или Амир
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: