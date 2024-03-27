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Португалия с Роналду впервые проиграла после ЧМ-2022 по футболу

Футбол Поражение Словении, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 10:47 Фото: Instagram/portugal
26 марта на многих футбольных полях Европы прошли товарищеские матчи с участием ведущих сборных континента. В одном из этих поединков португальская команда уступила на выезде представителям Словении со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

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Гостям не помог их лидер, знаменитый форвард Криштиану Роналду, который отыграл весь матч. Словенская сборная забила два мяча в этой игре, отличились Гнезда-Черин Адам и Элшник Тими. Команда Роналду проиграла впервые с декабря 2022 года, одержав за это время 11 побед подряд. 


До этого португальцы проигрывали 10 декабря 2022 года, тогда они уступили сборной Марокко в 1/4 финала мундиаля в Катаре.

А для наставника сборной Португалии Роберто Мартинеса это первое поражение на новом посту.

Стоит отметить, что Словения ранее на пути к Евро-2024 играла в одной подгруппе со сборной Казахстана. Именно словенские футболисты не позволили подопечным Магомеда Адиева напрямую квалифицироваться на Чемпионат Европы в Германию. 


В свою очередь казахстанская дружина в ночь на 27 марта проиграла товарищеский матч на выезде Люксембургу – 1:2.     

Тем временем стали известны все участники Чемпионата Европы-2024 по футболу. Героями минувшего дня стали футболисты Грузии, которые впервые сыграют на европейском первенстве. 

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