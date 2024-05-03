"Байер" продлил фантастическую серию без поражений до 47 матчей

Футболисты немецкого клуба "Байер" продолжают феноменальную серию беспроигрышных игр, которая сейчас дошла до 47. Команда Хаби Алонсо в этой гонке одержала 39 побед и восемь матчей сыграла вничью, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 3 мая не смог остановить "аптекарей" известный итальянский коллектив "Рома", который у себя дома пропустил два безответных мяча от немецкой дружины. Этот поединок проходил в рамках полуфинала Лиги Европы.

"Это был серьезный и осторожный матч, мы играли умно и зрело. Команда нашла правильный компромисс, стали хорошо перемещаться, когда они открылись. У нас было достаточно свободного пространства, а самоотдача и дисциплина игроков были фантастическими. Но впереди еще игра. Мы использовали эту систему раньше, потому, что у нас есть игроки, которые могут играть в разных амплуа. Мы действительно выступили на очень высоком уровне. Могли забить больше, но, они тоже могли забить. Результат вполне справедлив, мотивировать игроков было несложно". Главный тренер ФК "Байер" Хаби Алонсо

Тем самым, подопечные Алонсо довели свою серию без поражения до 47 матчей на турнирах различного уровня.

Без сомнения "Фармацевты" в этом сезоне отметились самым лучшим выступлением за всю свою историю. Не считая вышеперечисленных рекордов, "Байер" впервые за 120 лет существования стал чемпионом Бундеслиги.

Досрочно завоевав "золото" немецкого первенства, команда Хаби Алонсо стремится выиграть и Кубок Германии.

Ну и не прочь "Байер" положить также в свою копилку трофей Лиги Европы, там осталось сделать два шага.