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На открытие Олимпиады-2024 ждут президентов из 120 стран мира

Олимпиада Приезд Президентов, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:09 Фото: Instagram/paris2024
Французское правительство ожидает прибытия в Париж примерно 120 глав государств на церемонию открытия Летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Помимо президентов различных стран, также ожидается присутствие около 160 министров спорта. Такое количество высоких персон делает это событие беспрецедентным в истории Олимпийских игр. За приглашения на церемонию открытия отвечает Международный олимпийский комитет (МОК). 

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с главами государств в Елисейском дворце до начала олимпийского парада на реке Сене. 

Париж-2024 Олимпиада Открытие, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:09

Фото: Instagram/paris2024

Естественно, для полной безопасности церемонии открытия Игр создан штаб. Туда вошли 45 тыс. сотрудников сил безопасности, 24 тыс. представителей частной охраны и 18 тыс. военнослужащих.

В ходе Олимпиады-2024 Франция получит помощь из 45 стран, в основном из европейских, которые отправят примерно 1100 специалистов для усиления мер безопасности.

Пока французское правительство с МОК готовится к церемонии открытия, Олимпийский огонь катается по всей стране. Недавно факел привезли на знаменитый Каннский фестиваль. 

А 25 мая спортсменка сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай выиграла 54-ую олимпийскую лицензию для нашей страны.

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