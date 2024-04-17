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Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" выйти в плей-офф Кубка Стэнли

Хоккей Плей-офф НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 09:54 Фото: Instagram/capitals
17 апреля клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Филадельфию Флайерз" в своем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Одну из победных шайб забросил лидер "столичных" Александр Овечкин, что позволило его команде выйти в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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Благодаря третьей победе подряд "Вашингтон" набрал 91-е очко и финишировал на восьмой строчке Восточной конференции, что гарантирует им попадание в плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона. Сам же капитан Capitals, Александр Овечкин назван третьей звездой матча с "Филадельфией".

Россиянин открыл счет на 19-й минуте поединка, прервав свою серию без голов из трех матчей. Тем самым, он набрал 65 (31+34) очков за 79 игр в текущем сезоне.

Гол в ворота "Флайерз" стал для Александра Овечкина 853-м в его карьере за океаном, до легендарного рекорда канадца Уэйна Гретцки осталась 41 шайба.

Теперь "Вашингтон" в первом раунде плей-офф НХЛ встретится с "Нью-Йорк Рейнджерз", который стал победителем регулярного чемпионата.

Если за океаном матчи плей-офф Кубка Стэнли только начнутся, то в поединках Кубка Гагарина в КХЛ осталось только узнать обладателя трофея.

Здесь финальная серия из семи встреч, до 4-х побед, между "Металлургом" и "Локомотивом" стартует 18 апреля. Казахстанским болельщикам есть за кого поболеть в этом противостоянии. В составе "Магнитки" выступают три наших соотечественника – Никита Михайлис, Валерий Орехов и Максим Мухаметов.

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