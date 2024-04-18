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ФК "Зальцбург" неожиданно пробился на клубный ЧМ-2025 по футболу

Футбол Путевка КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 15:39 Фото: Instagram/fcredbullsalzburg
По итогам прошедших матчей стадии четвертьфинала Лиги чемпионов определились все участники клубного Чемпионата мира – 2025 от Европы. Одним из приятных сюрпризов будущего турнира стал австрийский "Зальцбург", сообщает Zakon.kz.

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Это стало известно после того, как последнюю, 12-ю путевку среди европейских команд, заработал футбольный клуб "Зальцбург". Как передает пресс-служба австрийского коллектива, такая возможность предоставилась после поражения "Арсенала" от "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Это замечательная новость. Летом 2025 года у нас будет возможность сразиться с лучшими клубами мира за последние годы. Наши хорошие выступления в Лиге чемпионов за последние пять лет сделали это возможным, плюс титулы на родине позволили добиться этого. Это будет огромное испытание, с полным изменением предсезонных планов и большим количеством дополнительных поездок, включая матчи. Участие в КЧМ-2025 – это не только большая честь для "Зальцбурга", но и признание всего австрийского клубного футбола, который в последние годы постоянно совершенствуется". Генеральный директор "Зальцбурга" Стефан Райтер

Но здесь стоит упомянуть, что "Арсенал" поехал бы на КЧМ-2025 при условии победы в решающем матче Лиги чемпионов. 

Клубный Чемпионат мира – 2025 пройдет на футбольных полях США с участием 32 клубов. К данному часу известны 26 команд. 

Помимо "Зальцбурга", честь Европы через год будут защищать "Реал", "Челси", "Манчестер Сити", "Бавария", ПСЖ, "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия", "Ювентус" и "Атлетико".

Футбол КЧМ-2025 Путевка, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 15:39

Фото: Instagram/realmadrid

Больше всех титул клубного чемпиона мира доставался мадридскому "Реалу", который завоевал его пять раз. "Барселона" – три раза, а "Коринтианс" и "Бавария" становились чемпионами мира по два раза.

Королевский клуб может поехать в США в ранге 15-кратного победителя Лиги чемпионов, если удачно завершит нынешний сезон. Самая титулованная команда планеты сейчас находится на пути к очередному титулу. 

Но для этого надо преодолеть две преграды. Сначала их ждет немецкая "Бавария", а затем победитель противостояния "Боруссия" –  ПСЖ.    

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