"Реал" признан самым успешным и стабильным клубом в Лиге чемпионов

Испанский футбольный клуб "Реал" стал полуфиналистом Лиги чемпионов в 17 раз. Это произошло после того, как он обыграл "Манчестер Сити" по пенальти в четвертьфинале турнира. Тем самым "сливочные" укрепили свою великолепную статистику в элитном клубном турнире Европы, сообщает Zakon.kz.

"Мадридцы" теперь сыграют в полуфинале Лиги чемпионов в 17 раз за всю свою историю, что считается рекордом турнира. Коллектив Карло Анчелотти по этому показателю опережает своих будущих соперников, немецкую "Баварию", которые пробивались в полуфиналы 13 раз.

17 - @realmadriden have reached their 17th semi-final in the @ChampionsLeague, more than any other team in the history of the competition (@FCBayern, 13 including this season). Competitive. pic.twitter.com/b3tjgI1kO3 — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2024

Нельзя не отметить, что за последние 10 лет "Галактикос" выходили в полуфинал самого престижного клубного турнира 9 раз.

6 - Real Madrid have eliminated the reigning UEFA Champions League title-holders six times in knockout ties - at least twice as often as any other side in the competition's history. Authority. pic.twitter.com/rWhYFEYE8X — OptaJoe (@OptaJoe) April 17, 2024

Еще в одном показателе "Реал" улучшил свое достижение. Он обыграл действующего победителя Лиги чемпионов в 6-й раз, обновив свой же рекорд. А наставник мадридской команды Карло Анчелотти первый трижды переиграл Хосепа Гвардиолу ("МанСити") в решающих играх Лига чемпионов.

Carlo Ancelotti is the first manager to knock Pep Guardiola out of the Champions League in three different campaigns:



◎ 2014 Semi-final vs. Bayern

◎ 2022 Semi-final vs. Man City

◉ 2024 Quarter-final vs. Man City



The Don went on to win the previous two times. 🤨#UCL pic.twitter.com/jVaflwBpEN — Squawka (@Squawka) April 17, 2024

Помимо этого титулованный итальянский специалист сравнялся с Гвардиолой по количеству полуфиналов в Лиге чемпионов в качестве тренера, у обоих по 10.

Entraîneurs ayant le plus de qualifications en demi-finale de la C1 :



10 -Pep Guardiola

10- CARLO ANCELOTTI

8- José Mourinho

7- Alex Ferguson #MCIRMA — Stats Foot (@Statsdufoot) April 17, 2024

По итогам 1/4 финала ЛЧ-2024 в следующую стадию турнира вышли две команды из Германии: "Бавария" и "Боруссия". Им будут противостоять ПСЖ (Франция) и "Реал" (Испания). К сожалению, в этот раз клубы из АПЛ не прошли в полуфинал турнира впервые с 2020 года.

В полуфинале ЛЧ "Бавария" сразится с "Реалом", а ПСЖ померится силами с "Боруссией". Первые матчи пройдут 30 апреля, а ответные – 7 мая.

Финальный поединок Лиги чемпионов-2024 пройдет 1 июня на знаменитом английском стадионе "Уэмбли".