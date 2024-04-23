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Симоне Индзаги впервые в карьере выиграл скудетто

Футбол Чемпион Италии, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:24 Фото: Instagram/inter
Главный тренер футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги первый раз в своей тренерской карьере завоевал скудетто – золотые медали итальянского первенства, сообщает Zakon.kz.

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48-летний Симоне Индзаги добился данного успеха после того, как его подопечные 22 апреля обыграли "Милан" со счетом 2:1 и досрочно завоевали скудетто. Миланское дерби стало для тренера 153-м матчем во главе "Интернационале".

После этой победы "Интер" опережает "Милан" на 17 очков в таблице, что невозможно отыграть за пять туров до окончания Серии А.


Для Индзаги это дебютный чемпионский титул на посту наставника "Интера" и 9-й трофей в его тренерской карьере.

"Ощущения прекрасные, сделали нечто невероятное. Героев много: игроки, клуб и президент, который сейчас не здесь, но всегда был рядом. Каждый день усердно работаем с целью стать сильнее. За время моей работы в "Интере" завоевали шесть трофеев. Мое путешествие получилось прекрасным. Я всегда буду благодарен "Лацио", который дал мне возможность начать работу тренером. Многие не советовали мне идти в "Интер", но что-то мне подсказывало, что идти нужно именно сюда. Я знал многих людей в руководстве, и мы знали, что можем продолжить цикл".главный тренер ФК "Интер" Симоне Индзаги

Опытный специалист, возглавляя "Лацио", выигрывал Кубок Италии и дважды становился обладателем Суперкубка Италии.

Под его руководством "Интер" два раза брал Кубок Италии и три раза Суперкубок Италии.

Футбол Первый Титул Скудетто, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:24

Фото: Instagram/inter

Симоне встал у руля "черно-синих" летом 2021 года. За этот период итальянский специалист достиг немалых высот для своей команды, завоевав ряд титулов.  

Одним из его больших достижений считают то, что он довел "Интер" в прошлом сезоне до финала Лиги чемпионов УЕФА, где проиграл "Манчестер Сити".    

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