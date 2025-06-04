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Спорт

Симоне Индзаги покинул "Интер" и собирается возглавить "Аль-Хиляль"

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 09:45 Фото: Instagram/inter
Поздно вечером 3 июня итальянский футбольный клуб "Интер" объявил об уходе своего главного тренера Симоне Индзаги. Договор с наставником расторгнут по соглашению обеих сторон, сообщает Zakon.kz.

Миланский клуб через свою пресс-службу объявил о завершении сотрудничества с 49-летним итальянским специалистом.

Данное решение было принято после встречи Индзаги с руководством "Интернационале".

"Настал момент попрощаться после 4 лет пути. Каждый день мои первые и последние мысли были об "Интере". В ответ получал профессионализм и страсть от игроков, руководства и каждого сотрудника клуба. Шесть завоеванных трофеев, включая "скудетто Второй звезды", а также две финальные кампании в Лиге чемпионов УЕФА являются осязаемым доказательством того, как моя работа поддерживалась единством целей с моим штабом и всеми, кто связан с "Интером". Благодарю за доверие, которое никогда не иссякало, за помощь и ежедневный диалог. Я никогда вас не забуду. Вперед, "Интер".Симоне Индзаги

Индзаги встал у руля "Интера" в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Серию А, дважды стала обладателем Кубка Италии, трижды – Суперкубка Италии и два раза уступила в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Как передают итальянские инсайдеры, Симоне Индзаги уже на этой неделе возглавит "Аль-Хилаль" с контрактом на три сезона.

В Саудовской Аравии он будет зарабатывать примерно 25 млн евро в год плюс бонусы. Возможно, итальянец выведет свою новую команду против мадридского "Реала" на клубном чемпионате мира в США.

Бывший клуб Индзаги в ночь на 1 июня был разгромлен французским ПСЖ (0:5) в рамках финального матча Лиги чемпионов-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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