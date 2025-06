Симоне Индзаги покинул "Интер" и собирается возглавить "Аль-Хиляль"

Миланский клуб через свою пресс-службу объявил о завершении сотрудничества с 49-летним итальянским специалистом.

Данное решение было принято после встречи Индзаги с руководством "Интернационале".

Индзаги встал у руля "Интера" в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Серию А, дважды стала обладателем Кубка Италии, трижды – Суперкубка Италии и два раза уступила в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Simone #Inzaghi has decided to accept #AlHilal’s bid. Contract until 2027 (€25M/year + bonuses). Inzaghi’s story at #Inter is over after 4-years. #transfers