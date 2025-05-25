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Спорт

ПСЖ выиграл третий титул сезона и планирует забрать еще два

Футбол Третий Титул, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 11:28 Фото: Instagram/psg
Французский футбольный клуб ПСЖ остался единственным клубом в Европе, который сохранил шансы на квадрупл. "Парижане" уже выиграли Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, впереди их ждет финал Лиги чемпионов УЕФА, а также участие в клубном чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 25 мая команда Луиса Энрике завоевала свой третий трофей в текущем сезоне, разгромив в финале Кубка Франции "Реймс" – 3:0.

До этого парижский коллектив стал победителем французского чемпионата и Суперкубка страны.

Теперь "парижан" ждет финал Лиги чемпионов, где они 31 мая встретятся с итальянским "Интером". Вдобавок у команды Энрике есть шанс выиграть клубный чемпионат мира нынешним летом в США.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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