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Вратарь "Металлурга" Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Хоккей Ценный игрок, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 11:57 Фото: Instagram/hcmetallurg
21-летний голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Набоков объявлен самым ценным хоккеистом нынешнего сезона Кубка Гагарина. Молодой вратарь добился такого звания впервые в своей карьере, плюс к этому, он дебютировал в матчах плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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Как передает официальный сайт КХЛ, Илья Набоков стал самым молодым MVP в играх плей-офф за всю историю проведения данных состязаний. На 24 апреля его возраст составил 21 год и 32 дня.

Прежним рекордом владел экс-вратарь московских армейцев Илья Сорокин (сезон 2018/2019, 23 года и 128 дней).

"Много эмоций сейчас. Очень приятно стать самым ценным игроком плей-офф, но без команды и партнеров я бы не смог получить эту награду. Это общая командная работа. Легких матчей в финале не было. Всегда был тяжело. Хорошо, что показали характер и выиграли. Главное – мы выиграли. О таком дебюте в КХЛ даже мечтать нереально, не думал, что такое может быть возможно".Вратарь ХК "Металлург" Илья Набоков

24 апреля ХК "Металлург" третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. И огромную помощь в достижении этого успеха внес вратарь "Магнитки" Илья Набоков. Но и, конечно же, вся эта победа не обошлось бы без тренерских идей и задумок Андрея Разина.

"Перед началом сезона ставилась задача завоевать Кубок Гагарина за два года. Теперь мы можем эту задачу перевыполнить. У меня очень большая поддержка во всем. Все, что я хотел, я здесь получал. Это касается и игроков, и бытовых вопросов. Поэтому в "Металлурге" легче работать. Я занял какую-то нишу среди тренеров. Поэтому мне легче. Я, прежде всего, доказал себе самому, что могу работать. А недовольные будут всегда. Мы залезли наверх. Теперь есть мотивация выиграть еще один Кубок Гагарина".Главный тренер ХК "Металлург" Андрей Разин

Тем временем самолет команды "Металлург" ранним утром 25 апреля приземлился в Магнитогорске. Несмотря на дождливую погоду, хоккеистов пришли встречать тысячи болельщиков.

Нынешний Кубок Гагарина с казахстанским отливом, так как честь "Магнитки" защищали три воспитанника нашего хоккея – Никита Михайлис, Валерий Орехов и Максим Мухаметов.

Лидер сборной Казахстана Никита Михайлис в прошедших играх плей-офф сыграл очень важную роль. Его две шайбы помогли "Металлургу" добраться до самой главной победы в Кубке Гагарина-2024.

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