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Лидер сборной Казахстана Михайлис спас "Металлург" от поражения

Хоккей Шайба Локомотив, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 10:33 Фото: Instagram/hcmetallurg
18 апреля состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина между "Металлургом" и "Локомотивом", где одну из победных шайб забил ведущий форвард казахстанской сборной Никита Михайлис, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский нападающий помог одержать победу "Металлургу" во встрече с "Локомотивом" со счетом 2:1. Хозяева льда проигрывали по ходу встречи – 0:1 – в первом матче финала плей-офф КХЛ. Ярославская команда повела в счете после броска Максима Березкина. Однако вскоре "Магнитка" усилиями Никиты Михайлиса сумела восстановить равновесие.

А за полторы минуты до финального свистка Александр Петунин порадовал местных болельщиков, забив победный гол в большинстве.

Таким образом, хоккеисты из Магнитогорска повели у "Локомотива" в финальной серии Кубка Гагарина – 1-0.

"Первая игра финала, чувствовалось напряжение, команды минимизировали количество ошибок. Большой плюс нашей команды в том, что сумели быстро отыграться. Рад, что сработало большинство. Обе команды акцент сделали на обороне. Игра была быстрая, но без голевых моментов, такое бывает. У нас есть секретный ингредиент, который не хочется выносить".Главный тренер ХК "Металлург" Андрей Разин

Автор одной из шайб в этом матче, Никита Михайлис, был признан второй звездой данного поединка.

Для экс-игрока "Барыса" это вторая важная шайба в нынешних играх плей-офф. Ранее Михайлис помог своему коллективу пробиться в полуфинал Кубка Гагарина, отличившись во встрече с московским "Спартаком". Всего в активе казахстанца в текущих играх плей-офф 4 (2+2) очка.

Второй матч финальной серии также пройдет в Магнитогорске 20 апреля.

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