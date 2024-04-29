"Барселона" против "Валенсии" – итоги матча

В ночь на 30 апреля "Валенсия" на выезде сыграла с "Барселоной" в матче 33-го тура чемпионата Испании, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Футбольные эксперты сошлись во мнениях, что команда Хави соврешенно не отличалась яркостью и слишком много ошибалась, а победить ей удалось во многом благодаря таланту Левандовского и удалению у соперника.

Так, на 22-й минуте после подачи Рафиньи с левого фланга в штрафной "Валенсии" выпрыгнул Фермин Лопес и переправил мяч в дальний угол. Но через пять минут Уго Дуро позволил своей команде отыграться. Он мастерски воспользовался роковой ошибкой Марка-Андре тер Штегена, который вместо того, чтобы вынести подальше от ворот стал обыгрывать соперника, подарив ему мяч, который предсказуемо оказался в пустых воротах.

Далее на 38-й минуте гости вырвались вперед путем пенальти. Реализовал его Хосе Луис Вайя.

На перерыв гости ушли в меньшинстве, потому что Георгий Мамардашвили во время выхода из ворот сыграл рукой вне штрафной площади и лишил Ламина Ямала явной возможности забыть. Это красная карточка.

Георгий Мамардашвили, фото: Instagram/gmamardashvili25

На 50-й минуте после углового в исполнении Илкая Гюндогана проявился Левандовски, сделав счет ничейным. В итоге "Валенсия" все-таки не выдержала. Дубль на 82-й минуте оформил Левандовски. А хет-трик – на 90+3-й. Все голы поляк забил во втором тайме и во многом это стало возможно из-за отсутствия Мамардашвили.

Таким образом, "Барса" вышла на второе место в Ла Лиге и отложила возможное чемпионство "Реала".

Фото: Instagram/fcbarcelona

28 апреля аргентинец Лионель Месси забил два мяча и сделал голевую передачу в матче МЛС между "Интер Майами" и "Нью-Инглэнд Революшн", в ходе которого клуб из Флориды победил – 4:1. А сам форвард записал в свой актив новые два достижения.

