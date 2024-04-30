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"Реалу" осталось набрать всего четыре очка до чемпионства в Ла Лиге

Футбол 4 очка Титул, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 18:06 Фото: Instagram/realmadrid
До завершения испанского футбольного чемпионата командам осталось провести пять туров. Скорее всего ни у кого не вызывает сомнения, что "Реал" в этом году возьмет свое 36-е "золото" Ла Лиги. Для этого "мадридцам" нужно набрать четыре балла в ближайших играх, сообщает Zakon.kz.

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В турнирной таблице испанской Премьеры "Реал" сейчас опережает главного конкурента "Барселону" на 11 очков. И за пять туров до окончания чемпионата эта цифра только может возрасти или немного сократиться. При нынешней прекрасной форме "сливочных", только чудо может им помешать стать в 36-ой раз победителями Ла Лиги.  

Футбол 36 Титул, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 18:06

Фото: Instagram/realmadrid

Подопечным Карло Анчелотти осталось набрать всего лишь четыре балла, чтобы гарантированно завоевать титул. И скорее всего это случится после завершения двух матчей, против "Кадиса" и "Гранады". Данные встречи запланированы на 4 и 11 мая.  

Между тем королевский коллектив накануне прибыл в Мюнхен, для проведения первой игры стадии полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией". Этот поединок состоится в ночь на 1 мая, начало в 00:00 по казахстанскому времени.

В хорошем настроении приехал сюда наставник "Реала" Карло Анчелотти, который получил награду лучшего тренера Ла Лиги в апреле. А самый меткий футболист "Реала" Джуд Беллингем выиграл престижную премию "Прорыв года" от Laureus.   

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