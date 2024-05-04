Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названы лучшие футболисты недели в трех еврокубках

Футбол Лучшие игроки недели, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 11:52 Фото: Instagram/kidrob08, ReaLmadrid, ayoub_elkaabii.
По итогам прошедших матчей в трех европейских клубных турнирах, УЕФА определил лучших игроков недели, которые сыграли главные роли в победе своих команд, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Бразилец мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Форвард "мадридцев" в этом споре опередил защитник "Боруссии" Матса Хуммельса, оформив дубль в первом полуфинальном матче против "Баварии" – 2:2.

Полузащитник "Байера" Роберт Андрих выиграл номинацию "лучшего на неделе" в Лиге Европы, забив гол в ворота "Ромы" (2:0). За этот приз он обошел Тена Копмейнерса ("Аталанта").

В Лиге конференций УЕФА награду вручили форварду греческого "Олимпиакоса" – Аюбу Эль-Кааби. 30-летний марокканец сделал хет-трик в игре против "Астон Виллы" (4:2). Здесь единственным конкурентом африканца был Мбалу Нзола ("Фиорентина").

По итогам первых полуфиналов еврокубков некоторые команды обеспечили себе хороший задел для выхода в решающую стадию. Так, в этот список можно смело записывать "Олимпиакос", который разгромил на выезде "Астон Виллу".    

Скорее всего свою путевку в финал Лиги Европы не отдаст "Байер", который комфортно чувствует себя после гостевой победы над итальянской "Ромой". 

Читайте также

Иброхимхалил Юлдошев, Кубок Азии-2024 по футболу
Игрок "Кайрата" завоевал "серебро" Кубка Азии-2024 по футболу
Пулевая стрельба Гран-при Серебро
Казахстанские стрелки выиграли две медали на Гран-при в Чехии
Спорт
Казахстанец Артём Резников объявил о новом бое
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА ФК Бавария ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: