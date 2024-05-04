Названы лучшие футболисты недели в трех еврокубках

По итогам прошедших матчей в трех европейских клубных турнирах, УЕФА определил лучших игроков недели, которые сыграли главные роли в победе своих команд, сообщает Zakon.kz.

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Бразилец мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Форвард "мадридцев" в этом споре опередил защитник "Боруссии" Матса Хуммельса, оформив дубль в первом полуфинальном матче против "Баварии" – 2:2.

Полузащитник "Байера" Роберт Андрих выиграл номинацию "лучшего на неделе" в Лиге Европы, забив гол в ворота "Ромы" (2:0). За этот приз он обошел Тена Копмейнерса ("Аталанта").

В Лиге конференций УЕФА награду вручили форварду греческого "Олимпиакоса" – Аюбу Эль-Кааби. 30-летний марокканец сделал хет-трик в игре против "Астон Виллы" (4:2). Здесь единственным конкурентом африканца был Мбалу Нзола ("Фиорентина").

По итогам первых полуфиналов еврокубков некоторые команды обеспечили себе хороший задел для выхода в решающую стадию. Так, в этот список можно смело записывать "Олимпиакос", который разгромил на выезде "Астон Виллу".

Скорее всего свою путевку в финал Лиги Европы не отдаст "Байер", который комфортно чувствует себя после гостевой победы над итальянской "Ромой".