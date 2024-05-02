Луис Энрике: В Париже мы будем очень сильны

В ночь на 2 мая прошел полуфинальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, где немецкая "Боруссия" обыграла ПСЖ. После матча наставник "парижан" Луис Энрике высказался о данном поражении со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

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Испанский тренер рассказал, что исход двухматчевого поединка пока не решен, и его подопечные сделают все необходимое, чтобы получить путевку в финал. Ответная игра между "Боруссией" и ПСЖ пройдет в Париже 8 мая.

"Это футбол, в большинстве случаев он хорош своими результатами. Но иногда может случиться подобное. Мы бы предпочли оказаться в роли победителей. Была равная игра, знали, что будет нелегко. В Париже мы будем очень сильны, нам нечего терять". Главный тренер ФК ПСЖ Луис Энрике

Стоит отметить, что команда Энрике в этом сезоне уже выиграла два турнира из четырех предполагаемых.

"Я чувствую поддержку игроков и клуба, находимся в процессе совершенствования. И это все еще только начало нашего проекта. До конца сезона остался всего один месяц, и мы можем выиграть все четыре турнира. Мы должны хорошо справляться с эмоциями и не воспринимать давление, как угрозу". Луис Энрике

Парижский коллектив в 2024 году стал победителем в двух турнирах. 3 января ПСЖ второй сезон подряд забрал Суперкубок Франции.

А на днях футболисты Пари Сен-Жермена 12-й раз стали чемпионами Франции, что позволило им вписать себя в историю как самая титулованная команда страны.

Плюс ко всем этим достижением, подопечные Энрике стремятся взять еще два трофея. Они сыграют в финале Кубка Франции. А в случае прохода "Боруссии" им гарантирована решающая встреча в Лиге чемпионов УЕФА.