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Актюбинцы завоевали весь пьедестал на чемпионате Азии по джиу-джитсу среди молодежи

Актюбинцы завоевали весь пьедестал на Чемпионате Азии по джиу-джитсу, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 19:24 Фото: федерация
Спортсмены из Актюбинской области покорили пьедестал чемпионата Азии в Абу-Даби. Результаты превзошли все мыслимые и немыслимые ожидания: 10 медалей, из них три "золота", два "серебра" и пять "бронз", сообщает Zakon.kz.

В "золотой" состав вошли Тулепов Мадияр, Магзум Инаят и Курбанов Наурызбек.

Победитель турнира Мадияр Тулепов провел три схватки в разделе NEWAZA в категории U16 77+ кг. Одержав победу над всеми противниками с большим преимуществом и показав отличную технику, он стал первым в истории Казахстана чемпионом Азии из Актюбинской области.

Также, немного уступив своему сопернику, в общую копилку он принес "серебро" в разделе FIGHTING (U16 77+ кг).


Актюбинцы завоевали весь пьедестал на Чемпионате Азии по джиу-джитсу, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 19:24

Фото: федерация

Чемпионом в разделе FIGHTING в своей весовой категории стал Магзум Инаят.

Стоит подчеркнуть, что эта победа ему далась очень нелегко, так как он был самым младшим по возрасту и с недовесом в категории U16 40 кг. Но несмотря на то, что соперники были на две головы выше и весом в 46 кг, Инаят, в лучших традициях голливудских спортивных драм, удивил всех и эпично одержал победу, вырвав "золото" у соперника.

Еще одну победу в разделе FIGHTING принес Курбанов Наурызбек. Он провел три боя в категории U16 77+кг, смог показать свой профессионализм, выиграв золотую медаль.

Бронзовым призером в разделе FIGHTING стал еще один воспитанник команды Каленов Есет. Это был его первый опыт выступления на таком крупном международном турнире. Тем не менее он провел хорошие бои, завоевав третье место.

Как отметил тренер-секундант команды Камиль Галиакбаров, который вместе с Евгением Мокшанцевым привез ребят на турнир в Абу-Даби, уверенная победа их воспитанников – это результат грамотной и сплоченной работы федерации джиу-джитсу Актюбинской области, тренеров, спортсменов, их родителей и неравнодушных людей, которые в том числе оказали и финансовую помощь в организации поездки ребят на чемпионат.

Кроме того, в составе сборной от Актюбинской области на Чемпионате Азии Нышанова Дильяра забрала серебро в разделе NEWAZA, а также еще ряд спортсменов Абдибеков Арсен, Пущеленко Карина, Хаджи-Мурат Улан и Мургузова Милана получили бронзовые медали в разделе FIGHTING в своих весовых категориях.

В общем зачете национальная сборная Казахстана заняла первую строчку в общекомандном зачете с рекордным количеством медалей среди молодежи и второе место среди взрослых.

Первый чемпионат Азии по джиу-джитсу среди молодежи в Абу-Даби прошел с 5 по 8 мая, в нем приняли участие спортсмены из 25 стран. От Актюбинской области защищали честь нашей страны на мировой арене 11 спортсменов.

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