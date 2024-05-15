"Реал" установил новый рекорд по сухим матчам в Ла Лиге

В ночь на 15 мая мадридский "Реал" разгромил "Алавес" со счетом 5:0 и довел свою серию до 20 сухих матчей в испанском чемпионате, что является новым клубным рекордом в истории, сообщает Zakon.kz.

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Достижение "сливочных" болельщики смогли увидеть в 36-м туре Ла Лиги, когда их любимцы забили пять безответных мячей в ворота "Алавеса". Тем самым "Галактикос" оставил свои ворота неприкосновенными в 20-м матче нынешнего сезона, что считается лучшим результатом в истории команды.

Здесь отмечаем трех голкиперов мадридского клуба, которые с нулями закончили свои поединки. У Андрея Лунина таких матчей 10, у Кепы Аррисабалаги – 7 и Тибо Куртуа – 3.





Необходимо отметить, что прежний рекорд "Реала" в 19 сухих матчей был зафиксирован в 1987 и 1988 годах.

В противостоянии с "Алавесом" дубль оформил Винисиус Жуниор, еще по голу забили Феде Вальверде, Арда Гюлер и Джуд Беллингем. Плюс к этому, у англичанина также две голевые передачи.





Фото: Instagram/realmadrid

Беллингем забил свой 19-й гол в текущем сезоне Ла Лиги, сейчас он на втором месте списка лучших бомбардиров турнира, отставая от украинца Артема Довбика на один мяч.

Также нельзя пройти мимо еще одной интересной статистики "Реала". Команда Карло Анчелотти никому не проигрывает в Европе с января 2024 года: 17 побед и 6 ничьих. А в Ла Лиге 30 матчей без поражений с 24 сентября 2023 года.

До конца нынешнего сезона королевскому клубу осталось провести всего лишь три матча, два из них – в чемпионате Испании, где они уже досрочно забрали 36 "золото" соревнований.

И главная битва сезона для "мадридцев" пройдет 1 июня, когда они сразятся за титул Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской "Боруссией".