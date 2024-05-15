УЕФА жестко накажет игроков за грубое отношение к судьям на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал предупреждение участникам Евро-2024, согласно чему во время игры только капитаны команд смогут подходить к судьям для разрешения спора. Остальные могут быть наказаны желтой карточкой, если поведут себя некорректно, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Спорные ситуации на играх будущего Чемпионата Европы 2024 года в Германии можно будет теперь решать только капитанам сборных. Об этих правилах заранее предупредили в УЕФА. Подобным действием функционеры хотят избежать ситуации, когда футболисты толпой решают свои вопросы с судьей, что, как отмечается, вредит имиджу футбола.

"Наша идея проста, просим все команды Евро-2024, чтобы только их капитан был единственным звеном, который разрешит спорные ситуации с арбитром. Хотим, чтобы игроки "не наезжали" на судей в порыве доказать свою правду. Решение капитана должно быть передано своевременно и уважительно. Кто не будет соблюдать эти правила, будет наказан желтой карточкой". Управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти

Все прекрасно знают, что каждый футбольный матч проходит с несогласной оценкой в адрес судейского корпуса. Есть много случаев в мире, когда арбитров попросту избивали прямо на поле, как это было в конце 2023 года на футбольном чемпионате Турции.

Свое недовольство судейскими ошибками в начале мая выразили два казахстанских футбольных клуба в адрес КФФ.

Евро-2024 пройдет на 10-ти футбольных стадионах Германии с 14 июня по 14 июля, призовой фонд турнира составил 331 млн евро.

