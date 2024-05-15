Магомед Адиев может лишить "Зенит" юбилейного чемпионства в РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана и по совместительству наставник грозненского "Терека" Магомед Адиев может сотворить одну из громких сенсации сезона в российском футболе, если его команда 19 мая обыграет на своем поле питерский "Зенит", сообщает Zakon.kz.

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А переиграть девятикратных чемпионов России коллективу Магомеда Адиева вполне по силам. Грозненский клуб сейчас на ходу, идет на серии пять побед подряд в РПЛ. Здесь нельзя не отметить выездные успехи над ЦСКА и "Краснодаром". И к тому же "Ахмат" скорее всего будет играть без особого напряга, так как задача остаться в "вышке" российского футбола уже выполнена.

С другой стороны, местным болельщикам приятно будет увидеть, как их любимая команда подарит праздник, обыграв титулованный "Зенит".





Фото: fc-akhmat.ru

Что касается клуба из Санкт-Петербурга, за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, то они в последнее время сильно сдали в конце сезона. За два тура до окончания РПЛ команда Сергея Семака может не получить 10-е "золото" в своей истории.

Питерцы сейчас уступают московскому "Динамо" два очка в гонке за чемпионский титул. Плюс Магомед Адиев со своим "Ахматом" может уже 19 мая оставить "Зенит" без титула, если победит гостей. Это при том условии, что "Динамо" выиграет свой домашний поединок против команды "Крылья Советов".

Если же результаты вышеназванных матчей завершатся по-другому, то чемпион России определится только в последнем 30-м туре (25 мая).

Магомед Адиев назначен главным тренером российского клуба "Ахмат" 5 апреля 2024 года. За это время команда под его руководством сыграла семь встреч, пять побед и два поражения.