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Магомед Адиев высказался о стартовом матче сезона с призером РПЛ

Футбол Старт Ничья Краснодар, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 13:08 Фото: fc-akhmat.ru
В минувший уик-энд стартовал новый сезон в российской Премьер-лиге по футболу. Грозненский клуб "Ахмат", который недавно возглавил экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, сыграл дома вничью с "Краснодаром", сообщает Zakon.kz.

Матч подопечных Адиева с серебряным призером прошлого сезона РПЛ завершился с результатом 1:1. Счет в этом противостоянии на 30-й минуте открыли гости, отличился Никита Кривцов. 

"Довольно неплохая игра в нашем сочетании. Встретились два достойных соперника, жаль, что не удалось выиграть, но ничья в какой-то мере здесь закономерна. Смотрим с оптимизмом на чемпионат. Думаю, в этом году нам должна даваться игра".Главный тренер клуба "Ахмат" Магомед Адиев

Еще до перерыва "Ахмат" сумел восстановить равновесие, благодаря усилиям Владислава Камилова. Счет 1:1 не изменился до финального свистка. 


Таким образом, команда Адиева открыла новый сезон с ничьей и набрала первое очко, что позволяет грозненцам сейчас располагаться на 5-6 строчке турнирной таблицы.

Во втором туре РПЛ-2024/25 "Ахмат" 28 июля сыграет на выезде с "Оренбургом". 

31 мая Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. А спустя пару дней грозненский "Ахмат" объявил о назначении российского специалиста наставником своего клуба.  

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